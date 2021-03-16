Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 15:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul’daki dinamik denetlemelerde 3 bin 69 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 4 Mart’ta başlayan dinamik denetimlerde, şimdiye kadar 3 bin 69 kişiye para cezası verildiğini, 3 bin 159 işletmenin uyarıldığını ve 53 işletmenin faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “4 Mart'tan beri devam eden Dinamik Denetlemeler’de, 998.671 denetimden sadece 3609 kişiye (%0,3) para cezası verildi. 3159 işletme uyarıldı. 53 işletmenin faaliyeti durduruldu. Özümüz gönülden gönüle. Tedbirler İstanbul için, sağlığımız için” ifadelerini kullandı.
Kıymetli hemşehrilerim,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 16, 2021
4 Mart'tan beri devam eden #DinamikDenetlemeler’de;
998.671 denetimden sadece 3609 kişiye (%0.3) para cezası verildi.
3159 işletme uyarıldı.
53 işletmenin faaliyeti durduruldu.
Sözümüz gönülden gönüle.
Tedbirler #İstanbul için, sağlığımız için pic.twitter.com/I6J6X9mKfA
Etiketler: İstanbul Valiliği Koronavirüs Tedbirleri
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