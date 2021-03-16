Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “4 Mart'tan beri devam eden Dinamik Denetlemeler’de, 998.671 denetimden sadece 3609 kişiye (%0,3) para cezası verildi. 3159 işletme uyarıldı. 53 işletmenin faaliyeti durduruldu. Özümüz gönülden gönüle. Tedbirler İstanbul için, sağlığımız için” ifadelerini kullandı.

Kıymetli hemşehrilerim,



4 Mart'tan beri devam eden #DinamikDenetlemeler’de;



998.671 denetimden sadece 3609 kişiye (%0.3) para cezası verildi.

3159 işletme uyarıldı.

53 işletmenin faaliyeti durduruldu.



Sözümüz gönülden gönüle.

Tedbirler #İstanbul için, sağlığımız için pic.twitter.com/I6J6X9mKfA — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 16, 2021