Açık 33ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 03.08.2024 16:21

Trabzon'a yeni havalimanı müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da havalimanı dış hatlar terminali inşaatında sona gelindiğini belirterek yeni havalimanı müjdesini verdi. Bakan Uraloğlu, sürekli artan yolcu sayısı doğrultusunda Trabzon'a yeni havalimanı kazandırma çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi.

Trabzon'a yeni havalimanı müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu AK Parti Trabzon İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu.

Gelişen ulaşım altyapısından bahseden Uraloğlu, Trabzon'a yeni havalimanı ve hafif raylı sistem kazandırma projeleri hakkında bilgi verdi.

Trabzon'a yeni havalimanı müjdesi

Trabzon’a yeni havalimanı kazandırma müjdesi

Trabzon'da havalimanı dış hatlar terminali inşaatında sona gelindiğini dile getiren Uraloğlu, “Trabzon, 2023 yılında iç ve dış hatlarda yaklaşık 3 buçuk milyon yolcuya hizmet sunarak ülkemiz havalimanları arasında 9'uncu sıraya yerleşmiş durumdadır. Sürekli artan yolcu sayısı doğrultusunda da Trabzon’a yeni havalimanı kazandırma çalışmalarını yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

Trabzon'a yeni havalimanı müjdesi

Trabzon’a hafif raylı sistem projesi

Hafif raylı sistem kazandırma projeleri hakkında da bilgi veren Uraloğlu, “Bakanlık olarak Trabzon Şehir Hastanesine ulaşımı hızlandırmak için hafif raylı sistem projesini hayata geçiyoruz. Akçaabat'tan Yomra merkeze ulaşan; Şehir Hastanesi, Akyazı Stadyumu, meydan, üniversite, otogar ve havalimanı gibi 56 istasyon içeren kent içi raylı sistemi inşallah kazandıracağız” şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu, 32 kilometre uzunluğundaki hattın, şehir içi toplu ulaşımı büyük oranda rahatlatacağının da altını çizdi.

ETİKETLER
Abdulkadir Uraloğlu Trabzon Ulaşım
Sıradaki Haber
Kontrolden çıkan motosiklet kaldırımda yürüyenlere çarptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:42
Hatay'da orman yangını
17:42
Katil İsrail güçleri, Tulkerim'de 4 Filistinliyi öldürdü
17:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru Kuzkun'un ailesine başsağlığı mesajı
16:44
Hatay'da orman yangını
15:47
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 39 bin 550'ye çıktı
15:39
Katil İsrail ordusu Gazze'de bir üniversiteyi daha yerle bir etti
Bilecik'te üretilen şeftali ve nektarin ihraç ediliyor
Bilecik'te üretilen şeftali ve nektarin ihraç ediliyor
FOTO FOKUS
Minik İnci, temizlik işçilerini her gün sabırsızlıkla bekliyor
Minik İnci, temizlik işçilerini her gün sabırsızlıkla bekliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ