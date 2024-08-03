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Türkiye
AA 03.08.2024 14:05

"7 Bin Bölge 7 Bin Cemre" projesi, gençleri afetlere hazırlıyor

AK Parti "7 Bölge 7 Bin Cemre" projesiyle gençleri olası afetlere hazırlıyor. AK Parti'nin "Cemre Afet Gönüllüsü" eğitim programı Samsun AFAD Müdürlüğünde başladı. Eğitimin ilk gününde gönüllülere ilk yardım eğitimi verildi.

"7 Bin Bölge 7 Bin Cemre" projesi, gençleri afetlere hazırlıyor

AK Parti Gençlik Kolları ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) işbirliğinde "7 Bölge 7 Bin Cemre" projesiyle, gönüllü gençler afetlere müdahalede bulunacak şekilde eğitim alıyor.

"7 Bin Bölge 7 Bin Cemre" projesi, gençleri afetlere hazırlıyor

Bu kapsamda, AK Parti'nin "Cemre Afet Gönüllüsü" eğitim programı Samsun AFAD Müdürlüğünde başladı. Eğitimin ilk gününde gönüllülere, ilk yardım eğitimi verildi.

Eğitimi takip eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, 2021'de başlattıkları, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında, gönüllü sayısının gün geçtikçe arttığını belirtti.

"7 Bin Bölge 7 Bin Cemre" projesi, gençleri afetlere hazırlıyor

“Türkiye’de hedefimiz 7 bölgede 7 bin Cemre”

Projenin çok önemli bir çevre hareketi olarak kurulduğunu ve bütün şehirlerde eş zamanlı olarak başlatığını ifade edern Karaaslan, şunları söyledi:

"7 bin bizim için bir sınır değil, sadece bir hedef, dolayısıyla 7 binden sonra cemrelerin hızla artacağını, özellikle üniversitelerimiz açıldıktan sonra bu kampanyanın, bu farkındalığın çok daha geniş kitlelere ulaşacağını biliyoruz. Cemre bir çevre hareketi olarak başladı. Yine o vasfını, o özelliğini devam ettirecek. Ama aynı zamanda afetlerde aktif şekilde görev alacaklar” ifadelerini kullandı.

Eğitimin yaklaşık 10 gün süreceği öğrenildi.

"7 Bin Bölge 7 Bin Cemre" projesi, gençleri afetlere hazırlıyor

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