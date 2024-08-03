"7 Bin Bölge 7 Bin Cemre" projesi, gençleri afetlere hazırlıyor

AK Parti Gençlik Kolları ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) işbirliğinde "7 Bölge 7 Bin Cemre" projesiyle, gönüllü gençler afetlere müdahalede bulunacak şekilde eğitim alıyor.

Bu kapsamda, AK Parti'nin "Cemre Afet Gönüllüsü" eğitim programı Samsun AFAD Müdürlüğünde başladı. Eğitimin ilk gününde gönüllülere, ilk yardım eğitimi verildi.

Eğitimi takip eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, 2021'de başlattıkları, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında, gönüllü sayısının gün geçtikçe arttığını belirtti.

“Türkiye’de hedefimiz 7 bölgede 7 bin Cemre”

Projenin çok önemli bir çevre hareketi olarak kurulduğunu ve bütün şehirlerde eş zamanlı olarak başlatığını ifade edern Karaaslan, şunları söyledi:

"7 bin bizim için bir sınır değil, sadece bir hedef, dolayısıyla 7 binden sonra cemrelerin hızla artacağını, özellikle üniversitelerimiz açıldıktan sonra bu kampanyanın, bu farkındalığın çok daha geniş kitlelere ulaşacağını biliyoruz. Cemre bir çevre hareketi olarak başladı. Yine o vasfını, o özelliğini devam ettirecek. Ama aynı zamanda afetlerde aktif şekilde görev alacaklar” ifadelerini kullandı.

Eğitimin yaklaşık 10 gün süreceği öğrenildi.