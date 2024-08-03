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Türkiye
TRT Haber 03.08.2024 12:17

Atatürk'ün mirası yeniden hayat buluyor

Atatürk'ün mirası Savarona gemisi kapsamlı onarıma tabi tutuldu. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Savarona gemisinin denizle buluştuğu fotoğraf kareleri de yer aldı.

Atatürk'ün mirası yeniden hayat buluyor

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Atatürk'ün mirası TCG SAVARONA’da inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün son günlerini geçirdiği Savarona gemisinin kapsamlı onarımı İstanbul Tersanesi Komutanlığı tarafından yapıldı.

Atatürk'ün mirası yeniden hayat buluyor

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Savarona gemisinin denizle buluştuğu fotoğraf kareleri de yer aldı.

Atatürk'ün mirası yeniden hayat buluyor

Paylaşımda, "Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası olan Savarona gemimiz, İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda kapsamlı onarıma tabi tutuldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da TCG Savarona'da inceleme ve denetlemelerde bulundu." ifadelerine yer verildi.

Atatürk'ün mirası yeniden hayat buluyor

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Gemi İstanbul Medya Milli Savunma Bakanlığı Mustafa Kemal Atatürk
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