Atatürk'ün mirası yeniden hayat buluyor

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Atatürk'ün mirası TCG SAVARONA’da inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün son günlerini geçirdiği Savarona gemisinin kapsamlı onarımı İstanbul Tersanesi Komutanlığı tarafından yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Savarona gemisinin denizle buluştuğu fotoğraf kareleri de yer aldı.

Paylaşımda, "Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası olan Savarona gemimiz, İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda kapsamlı onarıma tabi tutuldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da TCG Savarona'da inceleme ve denetlemelerde bulundu." ifadelerine yer verildi.