Açık 31.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 03.08.2024 11:26

Girdiği evden 5 bin lira çalan hırsız balkondan düştü

Bursa'da gece vakti girdiği evden 5 bin lira çalan hırsız, kaçmak isterken balkondan düştü.

Girdiği evden 5 bin lira çalan hırsız balkondan düştü

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde bulunan bir binanın 2. Katına giren Gürkan B. (40), evin içinden aldığı 5 bin lirayı aldıktan sonra balkondan kaçmak istedi.

Fakat telaş yapan şüpheli, dengesini kaybedip aşağı düşünce omzunu sakatladı. Kendi imkanlarıyla hastaneye giden şüpheli kayıplara karıştı.

İhbar üzerine harekete Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri girdi. Ekipler, onlarca güvenlik kamerası izledikten sonra şüphelinin kimliğini tespit etti. Fiziki takibin ardından yakalanan Gürkan B. hakkında daha önce de 10 ayrı suçtan hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. Öte yandan, şüphelinin omzunu tutarak ilerlediği anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. (ABO-BA-Y) 3.08.2024 10:55:32 TSI NNNN,

ETİKETLER
Bursa Hırsızlık
Sıradaki Haber
Ocakta unutulan yemek yangına sebep oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:39
Kahramanmaraş'ta 14 bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen mezar bulundu
12:02
Bakan Göktaş: Filistinli kardeşlerimizin uğradığı soykırıma sessiz kalmayacağız
11:53
Eşinin ailesine "anne, baba" diye hitap etmemek boşanmada kusur sayıldı
11:49
Haniye'nin oğlu Abdusselam: Mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz
12:04
Rize'de taş yüklü kamyonun dereye düşme anı kameraya yansıdı
11:33
Skandallarla gündem olan Paris 2024'te sorunlar bitmedi
Örtü altı sebze üretimi beldenin gelir kapısı oldu
Örtü altı sebze üretimi beldenin gelir kapısı oldu
FOTO FOKUS
Minik İnci, temizlik işçilerini her gün sabırsızlıkla bekliyor
Minik İnci, temizlik işçilerini her gün sabırsızlıkla bekliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ