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Türkiye
AA 03.08.2024 13:33

Sinop'ta başıboş köpeğin saldırısına uğrayan genç yaralandı

Sinop'un Türkeli ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 17 yaşındaki Tuğra Y, yaralandı.

Sinop'ta başıboş köpeğin saldırısına uğrayan genç yaralandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Sinop'un Türkeli ilçesinde Yapraklı köyünde oturan Tuğra Y, motosikletiyle ilçe merkezine giderken başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Bacağından yaralanan genç, çevredeki vatandaşların yardımıyla Türkeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tuğra Y, "Sokaktaki sahipsiz köpekler yüzünden bir çok kez kaza atlattım. Buradan yetkililere seslenmek istiyorum; lütfen bu köpeklere bir çözüm bulun. Gideceğimiz yere gidemiyoruz sokaklar köpek dolu. Gittikçe çoğalıyor bu köpekler, daha büyük kazaların yaşanmaması için bu soruna kesin çözüm bulunmalıdır." dedi.

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