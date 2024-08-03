Kontrolden çıkan motosiklet kaldırımda yürüyenlere çarptı

Kaza, geçen perşembe günü saat 15.30 sıralarında Pirimehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Emre Ç'nin kullandığı motosiklet ile M.E.S'nin kullandığı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle sürücü yere düşerken, kontrolden çıkan motosiklet ise kaldırımda yürüyen 2 kişiye daha çarptıktan sonra devrildi.

Kazada sürücü Emre Ç. ile motosikletin çarptığı kişilerden 1'i yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk tedavileri yapılan yaralılar hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

Kaza anı güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Görüntülerde seyir halindeki motosiklet ile yola çıkan otomobilin çarpıştığı, kontrolden çıkan motosikletin kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarptığı, sürücünün ise savrulduğu görüldü.