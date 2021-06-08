Torosların arasında saklı bir cennet...

Mersin'in Çamlıyayla ilçesindeki Kisecik Kanyonu doğası ile dikkat çekiyor.

Çamlıyayla Kaymakamı Muhammet Zencirli, "Kanyonumuz yöre halkı için "Saklı cennet" olarak adlandırılmaktadır. Çünkü vatandaşımız buraya geldiğinde yeşil bir alan ve tertemiz bir su ile karşılaşmaktadır. Kisecik Kanyonu ile birlikte papazın bahçesi geçtiğimiz yıl restore edilen Çamlıyayla Kalemiz vatandaşlarımız tarafından sıklıkla tercih edilen yerlerdir" dedi.

Su kirlenmesin diye ulaşım sal ile yapılıyor

Kanyonda ulaşım çevreci bir yöntemle yapılıyor.

Kisecik Kanyonu'nun uzunluğu 3 kilometre. 350 metrelik bölümünde sallarla yolculuk yapmak mümkün. Suyun hiçbir şekilde kirlenmemesi için doğal bir yöntem tercih ediliyor.

9 binlik nüfus yazın 100 bine kadar çıkıyor

Kanyona gelenler yüzme imkanı da bulabiliyor.

Toroslar'da yer alan Çamlıyayla'nın 9 bin olan nüfusu, bu eşsiz kanyonun cazibesi ile yaz aylarında 100 bine kadar çıkıyor.