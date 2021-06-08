Çukurova Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi bitki çeşitliliği ile dikkat çekiyor.

Tıbbi ve aromatik bitki türlerinin tanıtılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla "Ali Nihat Gökyiğit Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi" oluşturuldu.

Üniversitenin bahçesinde 200'ün üzerinde bitki bulunuyor. Biberiye, lavanta, passiflora ve soluk ekinezya. Bunlar tıbbi ve aromatik bitkilerden sadece birkaçı.

"Bitkileri seven insan kötülük yapmaz"

Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Çakan, "Bitkileri seven insan kötülük yapmaz. Biz de bu alanda insanları bilgilendirmek insanlara bu bitkilerin öneminin ne olduğunu göstermek, aynı zamanda çocukları eğitmek istiyoruz" dedi.

Bahçede kokulu, soğanlı, yumrulu, boya ve müsilaj, uçucu yağ bitki türleri bulunuyor.

Ayrıca çalımsı bitkiler, ağaççıklar ile diğer tıbbi ve baharat türleri de dikkat çekiyor.

"Bu genlerin yok olmasını istemiyoruz"

Prof. Dr. Halil Çakan, "Özellikle tarımın çok fazla olması, şehirleşme gibi nedenlerden dolayı endemik ve nadir bitkiler tehdit altında. İşte buralar nadir ve endemik bitkilerin yaşamlarını sürdürebileceği alanlar. Bu genlerin yok olmasını istemiyoruz bunlar burada korunsun istiyoruz" diye konuştu.

Bahçeyi görmek isteyenler hafta içi 07.00 ile 18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edebiliyor.