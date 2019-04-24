Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasına vatandaşlar bu yıl da yoğun ilgi gösterdi.

Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 22 indirim getiren kampanyaya kısmi ödemelerle beraber 8 bin 735 vatandaş başvurdu, 509 milyon 523 bin TL'lik borç ödendi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kampanyada kısmi ödemeler hariç, 7 bin 400 vatandaş 455 milyon 244 bin TL'lik borçlarını kapatıp tapularını almaya hak kazandı.

395 milyonluk borç kapatıldı

İndirim kampanyasında bütün borç bakiyesini kapatamayacak konut ve iş yeri alıcıları için esnek ödeme planı yapıldı. Borcunun tamamını kapatamayan bin 335 konut ve iş yeri alıcısı, yaptıkları 54 milyon 278 bin TL'lik peşin ödemeyle yüzde 22 indirimden faydalandı.

Kampanya katılan vatandaşların yüzde 77,56'sı 395 milyon 197 bin TL'lik borçlarını kişisel tasarruflarla kapattı. Böylece kişisel tasarruflarla gelen 395 milyon 197 bin TL, piyasaya sıcak para olarak kazandırıldı.

Kaynak: İHA, AA