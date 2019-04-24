Yüksek Seçim Kurulu (YSK), saat 14.00'te İstanbul'a dair olağanüstü itirazları görüşmeye devam edecek.

Kurulun bugünkü gündeminde, AK Parti'nin Büyükçekmece, MHP'nin İstanbul geneli ve Maltepe seçim sonuçlarıyla ilgili olağanüstü itirazları var.

AK Parti'nin ardından MHP de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali istemiyle YSK'ye başvurmuştu.

Başvuru dilekçesinde toplam 970 kişinin Maltepe İlçe Seçim Kurulunca Kaymakamlık tarafından gönderilen liste dışından görevlendirildiği, bunlardan 479'unun il, ilçe dışı, mülki idare teklifi dışı atanan sandık kurulu başkanları olduğu tespitine yer verilmişti.

Maltepe Belediyesinin bağımlı ve taraflı çalışanlarının sandık kurulu başkan ve üyesi yapıldığı iddiasıyla görevliler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtilen başvuruda, sandık kurulu başkanlarından 117'sinin akraba olduğu, yine yasaya aykırı askeri personele görev verildiğinin tespit edildiği belirtilmişti.

Dün verilen ara kararlar

AK Parti'nin İstanbul seçimleriyle ilgili olağanüstü itirazını görüşen YSK, dün ara karar vererek, KHK'lilerin oy kullanabileceğine karar vermiş, 41 bin 132 seçmen ile memur olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin araştırılmasını kararlaştırmıştı.

Kurulun bu konuyla ilgili kısa kararı yazıldı.

Kısa kararda, AK Parti'nin "2 bin 732 kısıtlı seçmenin oy kullandığı" iddiasıyla ilgili, bu seçmenlerin, seçmen listesinde yer alıp almadıkları, yer almış iseler bu seçmenlerin oy kullanıp kullanmadığının ilçe seçim kurulunca tutanakla tespit edilmesi istendi. Bu kişiler, oy kullanmışsa kısıtlılıklarına dair 31 Mart 2019 tarihi ve bu tarihten önce kesinleşmiş mahkeme kararı varsa ilgili mahkemelerden temin edilerek tutanakla kurula gönderilmesi talep edildi.

"Ölen bin 229 kişinin yerine oy kullanıldığı", "ceza infaz kurumlarında tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olan 10 bin 290 kişinin kayıtlı olduğu sandık seçmen listesinde yerlerine oy kullanıldığı", "31 Mart 2019'da cezaevlerinde kasıtlı suçtan hükümlü olan 5 bin 287 kişinin kayıtlı oldukları seçmen listesinde yerlerine oy kullanıldığı" ve "31 Mart 2019'da cezaevlerinde tutuklu ve taksirli suçtan hükümlü olarak bulunan ve yerleşim yerleri cezaevi olarak gösterilen 236 kişinin cezaevinde oy kullandığı" iddialarıyla ilgili de ilçe seçim kurullarınca bu kişiler yerine oy kullanılıp kullanılmadığının tutanakla tespit edilerek YSK'ye gönderilmesi istendi.

Ara kararda ayrıca AK Parti'nin "zihinsel engeli nedeniyle kısıtlı olduğu" iddia edilen 21 bin 358 seçmenin, 31 Mart 2019 ve bu tarihten önce haklarında kesinleşmiş kısıtlılık kararı olup olmadığının, ikametgahlarının bulunduğu sulh hukuk mahkemesinden sorularak varsa ilgili mahkemelerden temin edilerek, tutanakla YSK'ye gönderilmesi gerektiği belirtildi.

Bu kişilerin haklarında kısıtlılık kararı olanların seçmen listesinde yer alıp almadıkları, yer almışlarsa bu seçmenlerin oy kullanıp kullanmadığının da ilçe seçim kurulunca tespit edilmesi istendi.

AK Parti'nin KHK ile kamu görevinden çıkarılanların seçmen olamayacağı yönündeki iddiasının reddedildiği ara kararda, KHK ile kamu görevinden çıkarılan kişilerin oy verme hakları olduğundan bu konuda araştırma yapılmasına gerek olmadığı sonucuna varıldı.

Kurulun 2 üyesi çoğunluk görüşüne katılmadı.

Sandık kurulu başkan ve üyelerinin araştırılması

YSK'nin kısa kararında ayrıca AK Parti'nin "6 bin 539 sandıkta sandık kurulu başkanının, 13 bin 84 sandıkta sandık kurulu üyesinin kamu görevlisi olmadığı" iddiasının da araştırılmasına karar verilmişti.

Kısa kararda, sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin görevlendirilmelerine esas alınan listelerin, hangi kurumlardan temin edildiği de belirtilmek suretiyle ilgili ilçe seçim kurullarından gönderilmesi istendi.

Bu listeler dışında görevlendirme yapılmışsa, hangi sebeple ve hangi kurumdan görevlendirme yapıldığının sorulmasına, bunlardan mazeret bildiren veya seçim günü göreve gelmeyen varsa bunların listesinin de ilgili ilçe seçim kurullarınca gönderilmesi talep edildi.

"KHK ile kamu görevinden çıkarılan 12 kişinin sandık kurulu başkanı ve üyesi olarak görevlendirildikleri" iddiasıyla ilgili de adı geçenlerin nasıl görevlendirildiğinin ilgili ilçe seçim kurullarından sorulmasına karar verildi.

YSK, ara karar gereklerinin beş gün içinde ilgili ilçe seçim kurullarınca kurul halinde toplanılarak yerine getirilmesini kararlaştırdı.

Buna göre, araştırılması istenen konularla ilgili ilçe seçim kurullarının çalışmalarını beş gün içinde tamamlamasının ardından YSK üyeleri gelen cevapları ele alacak.

Bu sürecin ardından İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili son kararın verilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA