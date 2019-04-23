AK Parti ve MHP İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi için olağanüstü itirazlarını Yüksek Seçim Kurulu’na yapmıştı. YSK'nın kararı beklenirken AK Parti, İstanbul seçiminin iptali için Kanun Hükmünde Kararname ile kamu hizmetinden çıkarılan seçmenlerin bulunduğu listeyi içeren ek bir dilekçe de sunmuştu.

YSK, KHK ile ihraç edilenlerin oy kullanamayacağına ilişkin AK Parti'nin yaptığı itirazı reddetti.

Kurul ayrıca, AK Parti'ni kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı yönündeki iddiasıyla ilgili ilçe seçim kurullarından bilgi ve belge istedi.

Öte yandan YSK, 41 bin 132 kişi ile memur olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin araştırılmasını kararlaştırdı.

Kaynak: TRT Haber / AA