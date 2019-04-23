Türk Hava Yolları (THY), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hazırladığı bir video ile kutladı.

Animasyonla hazırlanan klipte, çocuklar aileleriyle birlikte havalimanında uçaklarını bekliyor. "Çocukların hayal gücü de dünyası da daha büyük" temasının yer aldığı klip, İstanbul Havalimanı'ndan havalanan uçakla başlıyor.

Çocukların hayal gücü de dünyası da daha büyük!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.



https://t.co/92sQUwPOj1#TürkHavaYolları #23NisanUlusalEgemenlikveÇocukBayramı #23Nisan pic.twitter.com/k1TZw3EGVB — Türk Hava Yolları (@TK_TR) 22 Nisan 2019

Ardından çocukların aileleriyle sohbet etmesi ekranlara geliyor.

"Nereye gideceğiz?" sorusuna ailelerden gelen cevaplar, çocukların hayal dünyasının büyüklüğünü gösteriyor.

"Onların bugünü ve yarını için çalışmaya devam ediyoruz"

THY'den yapılan ve çocukların umut ve neşe kaynağı olduğu vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

"Kendilerinden büyük fikirleriyle bizi şaşırtan, yaratıcı bakış açılarıyla hayatı ilhamla dolduran çocuklarımız hem neşe hem de umut kaynağımız. Bu özel gün için hazırladıkları 23 Nisan gösterileri, heyecanla okudukları 23 Nisan şiirleri genç yaşlı hepimizi mutlu ediyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı içimizi neşeyle dolduruyor. Çocuklarımızın yüzlerini aydınlatan gülümsemeleri hayata anlam katıyor. Tüm miniklerimizin bayramını kutluyor, onların bugünü ve yarını için çalışmaya devam ediyoruz."

Kaynak: TRT Haber