İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, belediye ve iştiraklerine ait dijital verilerin kopyalanması talimatı, İstanbul 4. İdare Mahkemesi tarafından durduruldu. Ardından ‘veri kopyalama’ işlemi ile ilgili verilen ara kararda, "Veri tabanı ve altyapıyı kopyalama işinin hangi sebepten kaynaklandığının ve buna neden ihtiyaç duyulduğunun açıklanması" istendi.

Kararda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin herhangi bir işlem hakkında idari soruşturma başlatılıp başlatılmadığı sorularak, adli bakımdan suç duyurusunda bulunulup bulunulmadığının açıklanması da talep edildi.

Mahkeme ara kararın gereğinin yerine getirilmesi için 30 gün süre verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 7 gün içerisinde karara itiraz etme hakkı bulunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği de ilgili birimlere yazı gönderdi. Mahkemenin ara karar gereği istediği belge ve bilgilerin gönderilmesini istedi.

Kaynak: TRT Haber