Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindeki çocukları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

“İstikbalimizin teminatı siz çocuklarımızın 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum.” diyen Erdoğan, bu vesileyle tüm dünya çocuklarına en kalbi sevgilerini gönderdiklerini söyledi.

Erdoğan, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere devletimizin kuruluşu ve bugünlere gelmesinde emeği olan herkesi şükranla anıyorum. Gazilerimize sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler diliyorum.” dedi.

"Sizlerin ellerinde bu ülke dünya sahnesinde hak etiği konuma ulaşacaktır"

Öğrencilere, çalışkanlıklarıyla, başarılarıyla, heyecanlarıyla Türkiye’yi çok daha ileri aşamalara taşıyacaklarını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

“Sizlerin ellerinde bu ülke dünya sahnesinde hak etiği konuma ulaşacaktır. Umutlarınızı hiçbir zaman yitirmeyin, heyecanınızın sönmesine asla izin vermeyin, hayallerinizin önüne hiçbir engel koymayın. Unutmayın sizler 2 bin 200 yıllık tarihi şanlı zaferlerle, fetihlerle dolu büyük bir milletin evlatlarısınız.

Sizler anne babalarınızla beraber 82 milyonun da gözbebeğisiniz. İnşallah son 17 yıldır olduğu gibi önümüzdeki dönemde de sizlere daha güzel bir gelecek sunmak için çalışmayı, mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Eğitim öğretim hayatınızda başarılar diliyorum. Bir kez daha 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyorum.”

6'ncı Sınıf öğrencisi Ozan, Cumhurbaşkanı koltuğunda

Erdoğan, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında koltuğunu Kuva-ı Milliye Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Ozan Sözeyataroğlu'na devretti.

Kaynak: TRT Haber