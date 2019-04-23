Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel gündemle toplanan TBMM Genel Kurulundan HDP Eş Genel Başkanı Buldan'ın konuşmasını dinlemeden ayrıldı. Erdoğan, konuya ilişkin soru üzerine, "Nasıl ayrılmayalım? İstiklal Marşını şu parlamento içerisinde okumayanları dinleyelim mi? Benim Mehmetlerimi şehit edenleri dinleyelim mi? Onlarla kol kola gezenleri, onlarla omuz omuza verenleri dinleyelim mi?" dedi.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan HDP'ye tepki: İstiklal Marşı'nı söylemeyenleri, Mehmetçiği şehit edenlerle omuz omuza verenleri dinleyelim mi?https://t.co/0YTPMPpqsc pic.twitter.com/t7jjLooRpj — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 23 Nisan 2019

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı ile ilgili de değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Bu insanların birikmiş bu gaz sıkışması karşısında, nereye gideceksin; bunların hepsini etraflıca incelemek, düşünmek lazım. Bunları bir istismar şeyine dönüştürmenin de anlamı yok. Ben bile bir Cumhurbaşkanı olarak, herhangi bir şehit evi ziyaretinde, öncelikle soruyorum: 'Gidişim orayı rahatsız eder mi? Eğer edecek ise gitmeyeyim' derim. Dua yapacaksam duamı evimden yaparım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA/TRT Haber