Türkiye

Trabzon Havalimanı yarın 8 saat uçuşa kapalı

24 Nisan 2019 Çarşamba 10:11 - Son Güncelleme 24 Nisan 2019 Çarşamba 10:21

Trabzon Havalimanı'ndaki pist bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yarın Türk Hava Yolları (THY) ile AnadoluJet'in bazı tarifeli seferleri yapılamayacak.

Trabzon Havalimanı'ndaki çalışmalar nedeniyle meydan yarın saat 10.00-18.00'de uçuşlara kapatılacak. Çalışmalar nedeniyle THY'nin yarınki "TK 2824-2825 İstanbul-Trabzon-İstanbul, TK 2828-2829 İstanbul-Trabzon-İstanbul" tarifeli seferleri yapılamayacak. AnadoluJet'in "TK 7424-7425 Sabiha Gökçen-Trabzon-Sabiha Gökçen, TK 7426-7427 Sabiha Gökçen-Trabzon-Sabiha Gökçen, TK 7432-7433 Sabiha Gökçen-Trabzon-Sabiha Gökçen, TK 7367-7368 Yenişehir-Trabzon-Yenişehir, TK 7062 Ankara-Trabzon, TK 7065 Trabzon-Ankara" seferleri de gerçekleştirilemeyecek. Kaynak: AA Etiketler: uçak trabzon havalimanı THY

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