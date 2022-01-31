Rize’den Konya istikametine giden yolcu otobüsü, kar nedeniyle kayganlaşan Tokat-Turhal karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Bariyerlere çarpan otobüs yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Rize’den Konya istikametine gitmekte olan yolcu otobüsü Tokat’ta kaza yaptı. Meydana gelen kazada alınan ilk bilgilere göre otobüste bulunan 13 yolcu yaralandı. Detayları @trthaber muhabiri Dursun Ekrem Er aktardı. pic.twitter.com/ZeLvrBpRZo — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 31, 2022

İlk belirlemelere göre 23 yolcu yaralandı. Yaralı yolcular ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.