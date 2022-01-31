Haber Giriş: 31 Ocak 2022 Pazartesi 22:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaçak avlanan 550 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'de kaçak avlanan 550 kilo deniz patlıcanı denize bırakıldı, 11 kişiye 47 bin 982 lira ceza kesildi.
Balıkesir'de Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvalık ilçesinde yapılan denetimlerde kaçak deniz patlıcanı avı yapanlara operasyon düzenledi.
Avlanan 550 kilogram deniz patlıcanı ekipler tarafından denize bırakıldı, 11 kişiye 47 bin 982 lira cezası kesildi.
Yasa dışı avcılıkta kullanılan trol ve algarna donanımlarına da el konuldu.
Etiketler: Balıkesir Ege Denizi Kaçak Avcılık Kaçakçılık
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