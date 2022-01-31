Malatya'nın Akçadağ, Pütürge,Doğanyol, Kuluncak, Kale ve Battalgazi ilçelerinde 57 köy yolunana kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler kar nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açmak için 500 araç ve 1300 personelle çalışmalara devam ediyor.