Haber Giriş: 31 Ocak 2022 Pazartesi 21:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da 57 köy yolu kardan kapandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Malatya'da kar nedeniyle 57 yerleşim biriminde ulaşım sağlanamıyor. Ekipler 500 araç ve 1300 personelle çalışmalarını sürdürüyor.
Malatya'nın Akçadağ, Pütürge,Doğanyol, Kuluncak, Kale ve Battalgazi ilçelerinde 57 köy yolunana kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Ekipler kar nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açmak için 500 araç ve 1300 personelle çalışmalara devam ediyor.
Etiketler: Hava Durumu Kar Yağışı Malatya
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