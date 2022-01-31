Haber Giriş: 31 Ocak 2022 Pazartesi 21:35Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Osmanlı dönemine ait 28 sikke ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Iğdır'da jandarma ekipleri Osmanlı dönemine ait 28 sikke ile tüfek ele geçirdi.
Iğdır'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 1 uzun namlulu tüfek, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 28 sikke ve yaklaşık 12 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Jandarma tarafından gözaltına alınan 3 kişiden 1’i tutuklandı.
Etiketler: Iğdır Tarihi Eser
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