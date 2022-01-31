Haber Giriş: 31 Ocak 2022 Pazartesi 22:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-İHA
2 bin 800 rakımda rahatsızlanan asker için seferber oldular
Sağlık ekipleri zorlu kış şartlarıyla mücadele ederek hastaların yardımına koşmaya devam ediyor. Bu kez Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde rahatsızlanan bir asker için 2 bin 800 rakımdaki üs bölgesine ulaştılar.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Çimenli Askeri Üs Bölgesi'nde görevli asker aniden rahatsızlandı.
Olumsuz hava şartları nedeniyle helikopter havalanamayınca karla mücadele ve sağlık ekiplerine haber verildi.
Yolu açma çalışmaları 8 saat sürdü
Sağlık ekipleri bölgeye ulaşmak için seferber oldu.
8 saatlik çaba sonucu üs bölgesine giden yol açıldı.
Askerin sağlık durumu iyi
Rahatsızlanan asker silah arkadaşları ve güvenlik korucuları tarafından ambulansa taşındı.
Hastaneye kaldırılan askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Hakkari
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