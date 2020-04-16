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Tokat'ta kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ın Erbaa ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Ayan köyü Tepeardı mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda 2 kişiyi suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin kazıda kullandıkları malzemelere de el konuldu.
Etiketler: Tokat Kaçak kazıSon Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 17:09
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