Haber Giriş: Kaynak: AA
Balıkesir'de çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan yangında 2 evde hasar oluştu. Yangının elektrik kaçağından çıktığı düşünülüyor.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki Emendere Mahallesi'nde Mustafa Çiftçi ve kardeşi Sadık Çiftçi'ye ait bitişik iki evde yangın çıktı.
Yangını fark eden kardeşler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evler kullanılamaz hale geldi.
Yangının elektrik kaçağı nedeniyle çıkmış olabileceğinin değerlendiriliyor.
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