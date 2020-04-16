Haber Giriş: Kaynak: AA
Apartman görevlisi pozitif çıktı, 63 daireli site karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de 3 bloktan oluşan 63 daireli site, apartman görevlisinin yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıkınca karantinaya alındı.
İl Hıfzıssıhha Kurulu, merkez Kocasinan ilçesinde bir sitede, apartman görevlisinin COVID-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle 14 gün karantina tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.
Ekipler, karar üzerine site çevresinde önlem aldı. 63 daire bulunan sitenin sakinlerinin ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Grubu karşılayacak.
Etiketler: koronavirüs kayseri karantina covid 19Son Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 16:23
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