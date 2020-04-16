Milli ve yerli borlu el dezenfektanı hazır, adı ise "BOREL". Elleri nemlendiriyor, dermatolojik problemlere sebep olmuyor.

Çalışmalar tamamlandı, seri üretime geçildi. BOREL, market raflarında yerini aldı. 100 mililitrelik bir şişenin satış fiyatı 7 lira 45 kuruş.

Türkiye’nin bordan ürettiği dezenfektan Borel satışa sunuldu. Yerli üretim antibakteriyel ürünün detaylarını @trthaber muhabiri Sabahnur Sayılgan aktardı.https://t.co/Z20u4lWT4J pic.twitter.com/clXDdmPMHq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 16, 2020

ETİ Maden Teknoloji Geliştirme Daire Başkanı Derya Maraşlıoğlu, "ETİ Maden olarak Türkiye'nin kaynaklarından faydalanarak üretildi. Kaynağın sahibi olarak en iyi şekilde sunmak istiyoruz ve güvenle kullanabilirler" dedi.

1 ve 5 litrelik boyutları da piyasada olacak

BOREL, artan dezenfektan talebini karşılamak için üretildi. Ham maddesi bor madeni olan BOREL'in AR-GE süreci titizlikte yürütüldü. BOREL, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü laboratuvarında geliştirildi.

El dezenfektanının içinde borun dışında; etil alkol, gliserol, aleo vera, lavanta, çay ağacı yağı ve su bulunuyor.

Tüketiciler de daha ilk kullanımda BOREL'den memnun kaldı. BOREL ilk etapta 100 mililitre boyutundaki şişelerle satışa sunuldu. İlerleyen süreçte 1 ve 5 litrelik boyutları da piyasada olacak.

Haber: Sabahnur Sayılgan

Kamera: İhsan Kırkbeşoğlu