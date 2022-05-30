Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 10:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta 4 kişiye KKKA teşhisi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Tokat'ta 4 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle TOGÜ Hastanesinde tedavi ediliyor.
Tokat'ta son bir haftada vücutlarına yapışan keneyi kendileri çıkardıktan sonra rahatsızlanan 4 kişi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümüne başvurdu.
KKKA tanısıyla hastanede tedavi altına alınan hastaların genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Tokat'ta geçen nisan ayının sonundan bugüne kadar 24 hasta serviste tedavi gördü.
Bir kişi hayatını kaybetti
KKKA hastalığı şüphesiyle bir süre önce Reşadiye ilçesinden TOGÜ Hastanesine başvuran 58 yaşındaki C.Ç.'nin, geçen günlerde sevk edildiği Ankara'da hayatını kaybettiği öğrenildi.
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