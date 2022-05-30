Yeni haftada yurt genelinde görülen sıcak hava etkisini artırarak sürdürecek.

Hafta sonu tüm yurtta sıcak hava etkili oldu. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerinde seyretti.

Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç, hafta başından itibaren de yurt genelinde sıcak havanın etkili olmasını, sıcaklıkların da yine mevsim normallerinin üstünde seyretmesini beklediklerini söyledi.

Bazı bölgelerde sağanak bekleniyor

Hafta boyunca bazı bölgelerde sağanak geçişleri olacak.

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde kısa süreli sağanak geçişlerin yaşanacağını belirterek, "Trakya, İç Ege, İç Anadolu Bölgesi’nin kuzeyi ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi’nin kuzey ve doğusunda ısınmayla birlikte öğleden sonra kısa süreli sağanak geçişlerinin olmasını bekliyoruz" dedi.

3 büyükşehirde hava nasıl olacak?

İstanbul'da hava az bulutlu olacak. Sıcaklık 30 derece civarında seyredecek.

Ankara'da pazartesi günü hava az bulutlu ve açık. Salı ve çarşamba günleri ise sağanak geçişleri görülecek.

İzmir'de yağış yok, hava sıcaklığı 32 ile 34 derece arasında, mevsim normallerinin üzerinde olacak.