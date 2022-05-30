Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 09:54Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Asker eğlencesinde havaya ateş açtılar
İstanbul'un Güngören ilçesinde asker eğlencesinde sırasında 3 kişi, pompalı tüfeklerle peş peşe ateş etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'un Güngören ilçesinde asker eğlencesi düzenleyen mahalle sakinleri, sokakta halay çekerek eğlenirken, 3 kişi hafif ticari araçtan 2 pompalı tüfek çıkardı.
Çevredekilerin uyarısını dikkate almayan bu kişiler, tüfekleri kalabalığa doğru yönelterek ateş etmeye başladı.
Dar sokakta yaşanan olay sırasında gençlerden biri elindeki kovanı yere düşürdü ve pompalı tüfek kontrolsüz şekilde ateş aldı.
Bu sırada sokakta bulunan bir kişi apartmana kaçarken, ateş eden 3 kişi tüfeklerle uzaklaştı.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Etiketler: Bireysel Silahlanma İstanbul
Sıradaki Haber
Nevruz Barajı 55 bin dekarlık araziyi suya kavuşturacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz