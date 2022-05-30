İstanbul'un Güngören ilçesinde asker eğlencesi düzenleyen mahalle sakinleri, sokakta halay çekerek eğlenirken, 3 kişi hafif ticari araçtan 2 pompalı tüfek çıkardı.

Çevredekilerin uyarısını dikkate almayan bu kişiler, tüfekleri kalabalığa doğru yönelterek ateş etmeye başladı.

Dar sokakta yaşanan olay sırasında gençlerden biri elindeki kovanı yere düşürdü ve pompalı tüfek kontrolsüz şekilde ateş aldı.

Bu sırada sokakta bulunan bir kişi apartmana kaçarken, ateş eden 3 kişi tüfeklerle uzaklaştı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.