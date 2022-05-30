Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 10:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 56 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da düzenlenen operasyonda 56 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kaçak akaryakıt bulunduğunu belirlediği bazı adres ve araçlara yönelik operasyon düzenledi.
Adres ve araçlarda arama yapan ekipler, 56 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: Adana Kaçak Akaryakıt Akaryakıt
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