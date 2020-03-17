Arpancık ve Çamlıbel mevkilerinde kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri yolun açık kalması için çalışma yürüttü.

Tipinin de etkili olduğu bölgede sürücüler zaman zaman zor anlar yaşarken ekiplerin, ulaşımda herhangi bir sıkıntı olmaması için çalışmalarını 24 saat esasına göre sürdüreceği belirtildi.

Öte yandan kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu.