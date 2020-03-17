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2 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bölgede operasyonların hız kesmeden süreceği belirtildi.
Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/30wd833Qav— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 17, 2020
Etiketler: son dakika msb fırat kalkanı harekatıSon Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 10:20
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