11 Mart’da motorin ve benzin fiyatlarında indirime gidilmişti. Motorinin litre fiyatında ortalama 56 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 60 kuruş indirim yapılmıştı.

11 Mart'ta yapılan ilk büyük indirimle Ankara'da benzinin litre fiyatı 6,13 lira olmuştu. Benzinin litresi İstanbul'da 6,64 liradan 6,04 liraya, İzmir'de 6,74 liradan 6,14 liraya düşmüştü.

Ardından yapılan ikinci indirim ise 14 Mart günügerçekleşti. Benzinde 51 kuruş indirim yapılmıştı.

İndirimle, Ankara'da 6 lira 13 kuruş olan benzinin litresi, 5 lira 62 kuruş, İstanbul'da 6 lira 4 kuruştan 5 lira 53 kuruş, İzmir'de 6 lira14 kuruş olan benzinin litresinin 5 lira 63 kuruş olmuştu.

Benzin fiyatları ne kadar düşecek?

Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı üzerinden 25 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.