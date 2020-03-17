Petrol fiyatları küresel ölçekte düşmeye devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş iç piyasaya da yansıdı. Benzin fiyatlarında üçüncü kez indirime gidiliyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 25 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

Benzin fiyatlarında geçen hafta 60 ve 51 kuruşluk indirimler peşpeşe gelmişti.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalamasıyla dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.