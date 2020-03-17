Haber Giriş: Kaynak: AA
Kadıköy Sahili'nde erkek cesedi bulundu
[Fotoğraf: AA]
Kadıköy Sahili'nde 45 yaşlarında erkek cesedi bulundu.
İDO İskelesi yanındaki ağaçlık alanda hareketsiz bir kişinin yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından isminin Ramiz olduğu öğrenilen kişinin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
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