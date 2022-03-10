Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 11:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tır ve kamyonların İstanbul'a girişine izin veriliyor
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Anadolu ve Trakya'dan İstanbul'a gelen tır ve kamyonların kente girişine kontrollü olarak izin verildiğini açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından, tır ve kamyonların İstanbul'a girişine kontrollü olarak izin verildiğini duyurdu.
Yerlikaya, açıklamasında şunları söyledi:
"Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan son veriler neticesinde Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden tır ve kamyonların ilimize girişine kontrollü olarak izin verilmektedir."
Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan son veriler neticesinde;#Anadolu ve #Trakya istikametlerinden #İstanbul'a seyahat eden TIR ve KAMYONLARIN ilimize GİRİŞİNE kontrollü olarak İZİN VERİLMEKTEDİR pic.twitter.com/fCZJxpuGqk— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 10, 2022
Etiketler: İstanbul Valiliği Kar Yağışı Meteoroloji
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