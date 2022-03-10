İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından, tır ve kamyonların İstanbul'a girişine kontrollü olarak izin verildiğini duyurdu.

Yerlikaya, açıklamasında şunları söyledi:

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan son veriler neticesinde Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden tır ve kamyonların ilimize girişine kontrollü olarak izin verilmektedir."