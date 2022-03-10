Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi kavşağında bir tır sürücüsü kontrolünü kaybederek 7 araca çarptı.

Zincirleme kazanın ardından araçların içerisinde bulunan 11 kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay yerine çok sayıda jandarma, polis, ambulans ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırdı.

Bölgede ulaşım, kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor.