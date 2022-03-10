Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 11:07Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan tır 7 araca çarptı: 1 ölü, 11 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Isparta’da kontrolden çıkan tır 7 araca çarptı. Zincirleme kazada 11 kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetti.
Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi kavşağında bir tır sürücüsü kontrolünü kaybederek 7 araca çarptı.
Zincirleme kazanın ardından araçların içerisinde bulunan 11 kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetti.
Olay yerine çok sayıda jandarma, polis, ambulans ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırdı.
Bölgede ulaşım, kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor.
Etiketler: Isparta Trafik Kazası Ulaşım
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