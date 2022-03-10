Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 10:52Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yakasındaki kamerayla ehliyet sınavına girerken yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan sürücü belgesi sınavına yakasına kurduğu kopya düzeneği ile girmek isteyen bir kişi yakalandı.
Dörtyol ilçesinde sürücü belgesi sınavına girmek isteyen M.E.A.'nın, salonun girişinde yapılan üst aramasında, kıyafetinin yakasına takılı kamera ve ses düzeneği kurduğu belirlendi.
M.E.A., ifadesinde düzeneği kopya çekmek amaçlı kurdurduğunu söyledi.
Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem yapıldı.
Etiketler: Ehliyet
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