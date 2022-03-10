İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı tütün satışını önlemek için çalışma başlattı.

30 adrese baskın yapıldı. Aramalarda 530 bin 200 makaron, 22 bin 410 paket doldurulmuş sigara, 2 bin TAPDK bandrolü, 183 bin 500 sigara paketi ambalajı, 510 kilogram kıyılmış tütün, 43 kilogram nargile tütünü ele geçirdi.

Ele geçirilen malzemelere el konuldu, 38 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.