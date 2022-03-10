Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 10:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da kaçak tütün operasyonu: 38 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Konya'da kaçak tütün satışı yapıldığı tespit edilen 30 adrese operasyon düzenlendi. 38 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı tütün satışını önlemek için çalışma başlattı.
30 adrese baskın yapıldı. Aramalarda 530 bin 200 makaron, 22 bin 410 paket doldurulmuş sigara, 2 bin TAPDK bandrolü, 183 bin 500 sigara paketi ambalajı, 510 kilogram kıyılmış tütün, 43 kilogram nargile tütünü ele geçirdi.
Ele geçirilen malzemelere el konuldu, 38 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.
Etiketler: Kaçakçılık Konya Tütün
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