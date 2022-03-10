Mart ayının gelmesiyle Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava şiddetini artırdı.

Bölgede birçok yerleşim yerinin yolu ulaşımı kapandı.

Van

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi dolayısıyla 118 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri de Van-Bahçesaray kara yoluna düşen çığı temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis

Bitlis'te etkili olan kar nedeniyle 33 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için kapalı köy yollarını bir an önce açacaklarını söyledi.

İki gündür etkili olan kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar yağışı nedeniyle 51 köye ulaşımın sağlanamadığını belirtti. Yentür, söz konusu bölgede ekiplerin yoğun bir çalışma yürüttüğünü ifade etti.

Belediye ekipleri de karla kaplı cadde ve sokaklarda temizleme çalışması yürütüyor.

Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kent genelinde 78 köy ve mezra yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum

Erzurum'da iki gündür etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Yüksek kesimlerinde tipinin etkili olduğu kentte, kırsaldaki 1101 mahalle ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Öte yandan Kars'ta 132, Ardahan'da 56, Iğdır'da 25, Ağrı’da ise 52 köy ile mezra yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yollarda karla mücadele çalışması yürütüyor.

Elazığ

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle Kovancılar'da 9, Sivrice'de 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı yolların açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Bingöl

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkeze bağlı 10, Adaklı'da 28, Genç'te 7, Karlıova'da 11, Kiğı'da 2, Solhan'da 3, Yayladere'de 1, Yedisu'da 3 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Ekiplerin yol açma çalışmaları devam ediyor.