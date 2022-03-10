Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 09:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar yağışı etkisini gösteriyor. Sürücüler ise zaman zaman ilerlemekte güçlük çekiyor.
Karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışması yürüttüğü bölgede ulaşımda aksama yaşanmıyor.
Trafik polisleri, sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.
Kar yağışının öğleden sonra etkisini artırması bekleniyor.
Etiketler: Kar Yağışı
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