Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 07:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 20 yaralı
[Fotoğraf: AA ]
Sivas'ın Kangal ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4'ü ağır, 20 kişi yaralandı.
Zonguldak'tan Batman'a giden S.K. yönetimindeki yolcu otobüsü, Sivas-Malatya kara yolunun Hekimhan ilçesi Abdalboğan mevkisinde devrildi.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otobüs şoförü, otobüsün ikinci şoförü D.Y. ile 18 yolcu yaralandı.
Sivas ve Malatya'daki hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan 4'ünün sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Etiketler: Sivas Trafik Kazası
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