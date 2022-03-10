İstanbul yönüne tır ve kamyon geçişi yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 04.00’ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar durduruldu.

Kuzey Marmara ve Anadolu otoyolları ile D-100 kara yolunda önlem alan polis, sürücüleri uyararak tır ve kamyonların geçişine izin vermedi.

Sürücüler, bulundukları bölgelerde en yakın dinlenme tesisleri ile tır parklarına yönlendirildi.

Meteoroloji alarm verdi. İstanbul son yılların en zorlu yağışı için hazırlığını yaptı. Özellikle, bugünden itibaren beklenen yoğun kar yağışı ve fırtınası için tedbirler alındı. Okullarda eğitime pazartesi gününe kadar ara verildi.

Yoğun kar yağışı ve fırtına beklentisi hava ve deniz ulaşımında iptallere neden oldu. İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında, THY'nin bugün ve yarın yapılması planlanan 418 seferi iptal edildi.

İDO ve BUDO'nun da bazı seferleri yapılmayacak.

İstanbul Valiliğinin koordinasyonunda 28 binden fazla personel görev başında olacak. 2 bin 500'den fazla araç ise hazır bekletiliyor. Marmaray ve metro seferleri gece 2'ye kadar uzatıldı.