Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 01:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da 90 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
Ankara'nın Keçiören ilçesinde hakkında 90 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü polislerce yakalandı.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma ekipleri, hakkında çok sayıda suçtan aranması bulunan S.P.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Polis, bir aylık çalışma sonucu belirledikleri adrese yapılan operasyonda hükümlü S.P.'yi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan S.P.'nin uyuşturucu veya uyarıcı madde alma, sağlama ve bulundurma, hırsızlık gibi suçlardan kesinleşmiş 90 yıl hapis cezası olduğu öğrenildi.
S.P., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Ankara Polis Narkotik Uyuşturucu
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