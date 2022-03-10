Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 01:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun’da otomobil denize düştü: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Samsun’un Tekkeköy ilçesinde otomobil denize düştü. Arama kurtarma çalışmasının ardından sürücü Gökhan Yıldırım'ın cansız bedenine ulaşıldı. Otomobilde bulunan 2 kişi de yaralandı.
Samsun’un Tekkeköy ilçesinde Gökhan Yıldırım’ın kullandığı otomobil, Liman Bölgesinde yol ile denizi birbirinden ayıramayıp denize düştü.
Olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçtaki Gizem Demir ve Murat Kertis kendi imkanlarıyla çıkarak sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Deniz Limanı Şubesi Sualtı Grup Amirliğine bağlı ekipler yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından sürücü Yıldırım’ın cansız bedenine ulaştı.
Otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Etiketler: Samsun Trafik Trafik Kazası Karadeniz Bölgesi
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