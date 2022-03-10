Samsun’un Tekkeköy ilçesinde Gökhan Yıldırım’ın kullandığı otomobil, Liman Bölgesinde yol ile denizi birbirinden ayıramayıp denize düştü.

Olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçtaki Gizem Demir ve Murat Kertis kendi imkanlarıyla çıkarak sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Deniz Limanı Şubesi Sualtı Grup Amirliğine bağlı ekipler yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından sürücü Yıldırım’ın cansız bedenine ulaştı.

Otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.