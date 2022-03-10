İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki kişi silahla vurularak yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmada birçok boş kovan bulundu.

Olayda yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.