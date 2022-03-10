Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 08:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 27 yaralı
[Fotoğraf: AA ]
Kırklareli'nin Alpullu beldesinde yük treni işçi servisine çarptı. Kazadan 27 kişi yaralandı.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde yük treni, hemzemin geçitte işçileri taşıyan servis minibüsüne çarptı.
Yan devrilen servisteki 27 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Kırklareli Trafik Kazası
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