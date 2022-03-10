Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 09:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Boğazı çift yönlü olarak kapatıldı
[Fotoğraf: Arşiv]
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü olarak kapatıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, görüşün yarım milin altına düşmesi nedeniyle gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı kaydedildi.
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