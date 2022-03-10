Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 09:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da minibüs gişelere çarptı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Avcılar'da gişelere çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı. Yaralılar sıkıştıkları yerden itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.
TEM otoyolu Ankara istikametine giden sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen minibüs, Avcılar gişelerinin arasındaki duvara çarptı.
Çarpmanın etkisiyle gişelerin arasında sıkışan minibüsteki 2 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan biri itfaiye, diğeri de sağlık ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: İstanbul
Son Haberler
- 11:02
- 11:04
- 11:02
- 10:58
- 10:46
Sıradaki Haber
Yoğun kar nedeniyle 1646 yol ulaşıma kapandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz