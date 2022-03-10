Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgedeki fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada seferlerinden bazılarının iptal edildiği duyuruldu.

Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 14.00 ile Geyikli'den Bozcaada’ya saat 11.00 ve 15.00, Gökçeada'dan Kabatepe’ye saat 18.00, Kabatepe'den Gökçeada’ya ise saat 20.00’deki seferler yapılamayacak.

Diğer güzergahlarda ulaşım normal seyredecek.